Messina, una discarica della vergogna a Gravitelli

È difficile da capire cosa possa essere successo a Gravitelli. Non perché non sia chiaro che quella che è stata eliminata da Messina Servizi sia la più grande discarica abusiva mai trovata in centro città nel recente passato, ma perché è la dinamica a sorprendere.

Sei tonnellate di rifiuti ingombranti in un vicolo di pochi metri “scavato” fra i condomini del quartiere non possono essere qualcosa che passa sotto silenzio o che non possa indignare. È troppo clamoroso questo sfregio alla civiltà perché non ci sia una reazione ferma.

Venerdì mattina gli uomini di Messina Servizi hanno impiegato diverse ore per liberare quel vicolo del rione popolare da una quantità indicibile di ingombranti. Termine non elegantissimo che indica soprattutto il mobilio, i grossi elettrodomestici, le masserizie che non sono più utili e che, criminalmente, vengono abbandonati in strada. Non siamo più sorpresi (ma guai a passare che ci si possa abituare) dal vedere ogni tanto qualche pezzo di arredamento lasciato sul marciapiedi, ma se gli ingombranti sono centinaia e tutti ammassati in una stradina, allora vuol dire che il problema è più profondo.