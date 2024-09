Le 40 candeline del gruppo scout: oggi grande festa a Capo d'Orlando

Oggi per il gruppo scout, per la parrocchia e per tutta la comunità di Capo d'Orlando, sarà un giorno di festa. Il Gruppo scout spegne 40 candeline e lo fa lanciando un appello a tutti coloro che sono stati censiti: “Una volta Scout, Scout per sempre”.

Dalle ore 11 dunque la Messa a Cristo Re, foto di Gruppo sul sagrato, cerchio in Piazza per cantare le canzoni che tutti sanno a memoria.

Nuovi e vecchi scout tutto insieme per festeggiare quel settembre del 1984 quando Padre Torino diede vita a questa meravigliosa esperienza che ha firmato intere generazioni e continua con impegno e dedizione a seguire centinaia di ragazzi.