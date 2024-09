Scontro sulla Statale 185 tra Salicà e Novara di Sicilia, feriti due automobilisti

Resta ancora un mistero la dinamica di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, in contrada Case bruciate, in territorio di Rodì Milici, nel tratto iniziale della Strada statale 185 che collega la contrada Salicà di Terme Vigliatore con Giardini Naxos. Due auto, un fuoristrada Suzuki con targa della Confederazione Elvetica diretto verso Novara di Sicilia si è schiantato – per cause ancora sconosciute contro un'auto diretta verso Terme Vigliatore, una Fiat Panda. Nell'impatto che il conducente del fuori strada ha invano tentato di evitare, ad avere avuto la peggio sarebbe stato proprio il fuoristrada che, dopo lo schianto e una carambola sull'asfalto, si è capovolto adagiandosi su un lato sul fondo stradale. Ancora incerte le causa che hanno causato l'incidente stradale in un tratto caratterizzato da un tracciato composto da due semi curve.

I due conducenti, un uomo originario di Novara di Sicilia, 66 anni, ritornato nel paese natio dopo anni in cui ha risieduto per motivi di lavoro in Svizzera, assieme al secondo conducente, un giovane di 24 anni originario di Barcellona, sono stati entrambi trasportati al Pronto soccorso dell'Ospedale di Milazzo. I due, pur feriti, non sarebbero in pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Barcellona assieme ai militari dell'Arma della Stazione di Terme Vigliatore. In base ai primi accertamenti, nel confronti del conducente più giovane è stato chiesto alla direzione sanitaria dell'Ospedale di Milazzo di verificare se possa essere stato in condizioni di alterazione psicofisica.