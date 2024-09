Messina, viadotti Giostra-Annunziata: i dettagli del cronoprogramma

I tempi lunghi necessari per vedere finalmente aperti al traffico a Messina i viadotti “O” e “P”, e cioè le due rampe che collegano lo svincolo di Giostra alla galleria San Jachiddu e, quindi, al viale Annunziata, sono tempi “tecnici”. Legati all’aspetto storicamente più grottesco di questa vicenda: si tratta di due viadotti progetti alla fine degli anni Novanta, completati e collaudati nel 2009 e mai utilizzati. E quindi, in questo lungo periodo, “invecchiati” senza la manutenzione ordinaria di cui altrimenti sarebbero stati oggetto. Così bisognerà mettersi l’anima in pace: quei viadotti potranno essere percorsi in auto, ben che vada, nella primavera 2026. Non prima.

A confermarlo, precisando anche quali saranno i prossimi passaggi tecnici dell’iter progettuale, è il dirigente del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, l’ente che ha ottenuto il finanziamento da 5 milioni di euro del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che gestisce la “partita” dell’appalto.