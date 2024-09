Funziona il trasporto di farmaci con i droni da Patti alle Eolie

Sono terminate con successo le attività di collaudo del sistema di trasporto medicale attraverso l’utilizzo di droni dall’ospedale Barone Romeo di Patti alle isole Eolie. I primi test di volo, effettuati lungo la tratta Patti-Vulcano-Lipari, hanno dato esito positivo. Ad effettuarli è stata la start-up ABzero del Polo Tecnologico Navacchio, spin off della Scuola Sant’Anna, che ha ideato la “Smart Capsule”: un sistema autonomo multimodale per la consegna di sangue, emocomponenti e organi.

Fondamentale il sostegno della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Milazzo, che ha condiviso le finalità del progetto e ha fornito il supporto logistico per la riuscita dell’operazione. La Guardia Costiera milazzese e quella di Lipari hanno infatti messo a disposizione mezzi navali all’avanguardia, in grado di seguire da vicino l'intera operazione di volo, permettendo il collaudo del sistema in sicurezza. I test, conclusi ieri, si sono resi possibili anche grazie al prezioso supporto dei sindaci di Patti e Lipari, della polizia municipale di Lipari e della farmacia Castelli di Milazzo.

Nello sviluppo del progetto è risultato fondamentale il ruolo dell’Enac, che ha supervisionato costantemente lo studio avanzato da ABzero. Decisivo, inoltre, il ruolo dell’Asp di Messina, i cui vertici hanno da subito sposato il progetto, aprendo di fatto la strada alla continuità territoriale tra la terraferma e le isole Eolie. Il trasporto rapido da e per le isole minori di emocomponenti, farmaci e, in futuro, anche di organi, riveste, infatti, un’importanza cruciale per la salute pubblica e la qualità della vita dei residenti e dei tanti turisti che affollano le Eolie nei mesi estivi. La tempestività nella consegna di medicinali essenziali può inoltre fare la differenza per i pazienti in condizioni critiche. Da qui l’esigenza per l’Asp di Messina di adottare un sistema innovativo, efficiente e rapido.