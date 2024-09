Errore o tattica? Rinviata la “causa Ponte sullo Stretto": ricorso non notificato al pm

Un errore grossolano o una tattica per far slittare i tempi e mantenere l’effetto mediatico della causa contro la “Stretto di Messina”? È un interrogativo legittimo, alla luce di quanto accaduto ieri a Roma. La “svista” – quella commessa dal pool di legali che agiscono in nome e per conto di 104 cittadini – è stata troppo eclatante per non avvalorare quelle che sembrano ipotesi “dietrologiche”. Chi ha presentato ricorso, attivando l’azione inibitoria collettiva contro la società “in house” dello Stato italiano, si è dimenticato di notificarlo al pubblico ministero, così come stabilito per legge. E, dunque, quando i giudici della XVII sezione del Tribunale delle Imprese hanno aperto l’udienza, non hanno potuto fare altro che rinviare la causa al prossimo 8 novembre. I legali della “Stretto di Messina”, uno dei padri del Diritto civile italiano, il prof. Guido Alpa, e uno degli esperti amministrativisti più importanti a livello nazionale, il messinese Fabio Cintioli, hanno preso atto del rinvio, confermando «l’assoluta carenza di legittimazione» di questa iniziativa giudiziaria.

L’intervento volontario