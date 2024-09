Capo Peloro "vola" con gli aquiloni, il Festival messinese si fa anche "notturno": dai pony alle bolle, decine di eventi collaterali

La suggestiva spiaggia e il cielo azzurro di Capo Peloro diventano ancora una volta lo scenario ideale per ammirare gli aquiloni in volo, provenienti non solo dalla Sicilia e dal resto d’Italia ma anche da Malta. Ieri pomeriggio ha preso il via il tanto atteso weekend dedicato al “Festival degli Aquiloni” di Capo Peloro, evento no-profit, giunto alla VI edizione, organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro, presieduta da Paolo Alibrandi in compartecipazione con il Comune.

Un Festival che è la celebrazione della meraviglia, dello stupore e della creatività, in una parola, della magia (quella degli aquiloni). Nella spiaggia del Pilone e all’Arena Capo Peloro sono stati allestiti i campi volo per le esibizioni sia durante le ore di luce che in volo notturno.

Un evento che da sempre riscuote grande successo e che di anno in anno si arricchisce di un numero sempre crescente di partecipanti che fino a domani sera affolleranno la spiaggia di Torre Faro. Per l’occasione saranno impegnate più di cento persone tra aquilonisti, operatori e volontari. Ieri pomeriggio sono state avviate le attività di volo ed è stata inaugurata la zona pro-Market con gli artigiani. Inoltre si è tenuta la premiazione dei piccoli artisti e studenti del Comprensivo “Evemero” che, assieme ai loro docenti, hanno allestito il “Giardino di Eolo” realizzando i loro lavori con materiali riciclati.