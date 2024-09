Bilancio del comune di Messina: l'assunzione di 179 dipendenti arriverà dopo l'approvazione

Il bilancio consuntivo, finalmente è arrivato alla sua ultima tappa. In ritardo rispetto alle previsioni legislative (il termine era il 30 maggio), almeno a metà ottobre il consiglio potrà esitare il rendiconto del 2023. Un passaggio tecnico importante nella vita di un ente, ma che quest’anno riveste un significato superiore alla luce del fatto che potrà sbloccare l’ultimo grosso blocco di assunzioni al Comune di Messina.

Il collegio dei revisori dei conti ha dato il proprio parere (positivo) giovedì. Consegnandolo alla seconda commissione che lunedì ne inizierà l’esame. Quindi, il corposo documento sull’andamento economico finanziario finirà in Aula dove non può essere votato prima di 20 giorni, che “scadono” il 16 ottobre.

Martedì prossimo, invece, arriverà in Giunta il bilancio consolidato cioè quello che contiene anche i conti delle società partecipate che a loro volta vengono tutti approvati separatamente. Stesso iter in commissione e consiglio ( ma non ci sono obblighi temporali per i 20 giorni minimi ) e poi tutti gli elementi utili a far scattare le assunzioni saranno al loro posto.

«L’obiettivo potrebbe esser quello di far firmare loro i contratti il primo novembre – dice il sindaco –. Ma i tempi sono quelli dell’analisi e del voto del Consiglio». La seconda tranche delle assunzioni è la più ricca delle 341 programmate a cavallo fra il 2023 e quest’anno. Infatti sono 179 i vincitori di due dei nove concorsi che aspettano di poter entrare dalla porta principale del Comune. Si tratta di 100 funzionari tecnici e 79 funzionari amministrativi chiamati a rimpolpare le fila dei dipendenti di un Comune che non vedeva un turn over, un ricambio, da oltre 25 anni.