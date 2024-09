Nonna Flavia, 100 anni e non sentirli: grande festa ad Alì Terme

Grande festa in piazza Nino Prestia ad Alì Terme nella tarda mattinata di ieri per i 100 anni di età compiuti dalla signora Flavia Di Nuzzo. Una festa molto partecipata che, di fatto, ha coinvolto l’intera comunità dove la festeggiata è assai stimata e conosciuta.

Accompagnata dai figli Santi, Giuseppe e Antonino, dai nipoti, dai pronipoti e dai parenti più prossimi, la signora Flavia ha voluto infatti condividere con tutta la cittadinanza questo lieto e lusinghiero traguardo in un pubblico momento conviviale con tanto di mega torta finale particolarmente apprezzata da tutti i presenti.

Nata ad Alì Marina il 26 settembre 1924, coniugata Cinturrino, la signora è rimasta vedova nel 2015.

Donna laboriosa, oltre che nelle faccende domestiche, in gioventù ha coadiuvato il marito nella coltivazione dei campi e, in seguito, anche nella conduzione di un rinomato centro di pollicoltura e produzione di uova.

Dai figli è stata etichettata come donna “indistruttibile”, dalla spiccata dedizione alla famiglia, versatile, capace di collaborare finanche nella costruzione del palazzo ove tutt’ora vive insieme ai suoi figli.