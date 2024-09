Nasce la Asd Sgm Spadafora: 250 giovani uniti dallo sport e dalla forza comunità

A riferire i dettagli dell'associazione è stata invece Maria Ialacqua, che con viva commozione ha sottolineato come la nuova realtà nasca grazie all'Oratorio guidato da padre Lo Nardo, che oggi conta la presenza di ben 250 iscritti. Una dimensione che ha trovato la luce grazie all'attenzione e all'impegno del parroco, che in poco tempo è riuscito ad avvicinare numerosi giovani. L'Asd SGM Spadafora comprende 3 sport: pallavolo, basket e calcio a 5. Sono stati quindi presentati i mister con le rispettive squadre. In totale sono 80 i ragazzi impegnati.

"L'attività dell'Oratorio ha creato questa società sportiva - ha detto il sindaco Lillo Pistone -. Ci sono inclusione sociale, amicizia, unità d'insieme. Come Amministrazione ci spenderemo e accompagneremo queste iniziative che sanno di buono". Molto apprezzati anche gli interventi del presidente del Consiglio Andrea Giacobbo, che da uomo sportivo ha definito la nascita dell'associazione un tassello importante nella comunità, e dell'assessore Nino Miceli, che per ben 25 anni ha guidato una squadra di calcio, e ha quindi definito lo sport linfa di entusiasmo perché riesce a far battere il cuore.