Messina, strisce gialle in via Pietro Castelli. Lunedì un gruppo di residenti sarà ricevuto a Palazzo Zanca

Vige una sorta di tregua a Gravitelli in merito alla nuova segnaletica che impone una gimkana agli automobilisti che sono soliti percorrere un tratto della via Pietro Castelli, oltre la perdita di diverse decine di parcheggi in una zona ad alta densità di popolazione. Dopo il sopralluogo del sindaco che mercodì sera ha voluto rendersi conto di persona cosa stesse accadendo, un gruppo di residenti, del quale fanno parte anche esponenti della quarta municipalità parteciperà lunedì prossimo ad un tavolo tecnico che si terrà a Palazzo Zanca alla presenza del primo cittadino e dell'assessore alla viabilità. I residenti sono preoccupati che possa essere un restringimento che duri tanto tempo e soprattutto hanno chiesto alternative alle aree di parcheggio momentaneamente interdette.

Stamani intanto, sono state pitturate con il colore giallo le strisce che indicano la strada da seguire e che si tratta di lavori temporanei. Opere che, ha spiegato il sindaco ai cittadini, nascono dalla necessità di realizzare delle verifiche sull'impalcato che copre il torrente Portalegni.