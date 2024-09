Il ripristino della galleria Calavá, senso unico alternato a fasce orarie sull'autostrada A20

Senso unico alternato a fasce orarie per tutti i mezzi (autoveicoli compresi) nella sola direzione Messina dalle 22 alle 8:30 del mattino ed al contrario in direzione Palermo dalle 13 alle 22. È quanto deciso dal Comitato Operativo per la Viabilità riunito stamani in Prefettura per valutare le modifiche all’ordinanza che da lunedì scorso regola il transito sulla autostrada A20 tra gli svincoli di Patti e Brolo, a causa dei lavori di ripristino della galleria Calavá. Nelle fasce orarie indicate dunque sarà abolito l’attuale doppio senso, con auto e pullman che viaggiano nelle direzioni opposte a quelle stabilite che dovranno obbligatoriamente servirsi della ss113.

La nuova disciplina, che dovrebbe entrare in vigore da lunedì con adozione di una nuova ordinanza da parte del Cas, mantiene invece il divieto di transito su quel tratto di A20 per mezzi pesanti e veicoli che trasportano merci pericolose dalle 8:30 alle 13, fascia in cui sarà ripristinato il doppio senso per mezzi sotto le 3,5 tonnellate. In quest’ultima fascia oraria ci sarà obbligo per i pullman di transitare sulla statale 113 e per gli altri trasporti pesanti dalla A18 e A19.