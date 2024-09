Grandi eventi a Messina: l'amministrazione comunale lancia tre bandi per il marketing territoriale

Sono tre gli Avvisi pubblicati con i quali l’Amministrazione comunale di Messina invita gli interessati a presentare proposte per l’individuazione di sponsor tecnici, il primo; manifestazioni di interesse con finalità esplorativa per la selezione di “Eventi musicali, artistico-culturali, dell’artigianato, antichi mestieri e tradizioni popolari, nonché di animazione territoriale e arti performative”, per l’attuazione del progetto Me I.3.1.c “Sostegno Pmi Card”, il secondo; e infine il terzo bando riguarda manifestazioni di interesse per la selezione di Grandi Eventi musicali di impatto di carattere sociale nell’ambito della programmazione del Natale a Messina, edizione 2024.

L’Amministrazione del sindaco Federico Basile intende così proseguire la politica di marketing territoriale, avviata già nel 2021, volta a promuovere e consolidare il “Brand Messina” accogliendo con finalità esplorativa proposte di sponsor tecnici e proposte di eventi di varia natura e grandi eventi musicali, con l’obiettivo di continuare la consolidata esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune ad altre proposte, pervenute da associazioni, società esterne e singoli cittadini, considerata proficua, per creare utili sinergie tra gli stessi operatori coinvolti, al fine di rendere Messina sempre più attrattiva per la cittadinanza, i turisti e visitatori con l’obiettivo di sviluppare ed incentivare ulteriormente l’economia e il tessuto produttivo della Città.