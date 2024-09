Bombe carta contro la polizia in Turris - Messina, individuati 8 tifosi corallini

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare di obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di otto membri del tifo organizzato della squadra TURRIS calcio.

I soggetti individuati sono gravemente sospettati di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale, con aggravanti quali il numero di persone superiore a dieci, l'uso di armi improprie e l'avvenimento durante una manifestazione sportiva.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco, sono scaturite dai gravi episodi di violenza avvenuti il 27 gennaio 2024, al termine della partita di calcio "TURRIS-MESSINA", valida per il Campionato Nazionale di Lega Pro, Girone C, disputata a Torre del Greco.

In seguito al pareggio del Messina, dal settore tribuna occupato dai tifosi locali è partito un fitto lancio di bottiglie e altri oggetti verso il campo. In quei momenti, un gruppo numeroso di tifosi, legati al gruppo "Hijos de Barrios", ha tentato di forzare un cancello per accedere al terreno di gioco, ma è stato fermato dal rapido intervento delle forze di Polizia, presenti per garantire l'ordine pubblico.