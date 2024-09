Tragedia a Militello Rosmarino: un uomo trovato morto nella sua auto sulla provinciale 161

Un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno della sua autovettura, ferma ai margini della strada provinciale 161, nel territorio di Militello Rosmarino (Messina). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le prime ipotesi indicano che l'uomo, residente a Militello Rosmarino, potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava alla guida. Le cause della morte saranno accertate dai successivi esami medico-legali. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.