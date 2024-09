Rassegna stampa 26-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Messina

- Camaro-Bisconte, a Messina un progetto pilota di “rigenerazione”

- Messina, le ruspe spazzano via le baracche: quell’amianto di via Catanoso

In provincia

- Chiusura tratto A20, autotrasportatori sul piede di guerra

- Fuoristrada precipitato nel dirupo ad Alcara Li Fusi: la comunità prega per il 16enne ferito

- Ast, i pullman restano ai box: da Barcellona sos di studenti e pendolari

- Quartiere San Marco di Milazzo, più ombre che luci: fumi tossici, strade colabrodo e sporche

- Eolie, i rifiuti ingombranti “sommergono” Ginostra