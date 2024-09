Messina, immerso nel degrado il campo di basket a San Raineri. Un gruppo di giovani lancia un appello

Ancora una volta, il campetto di basket situato nella zona falcata di San Raineri si trova in condizioni di abbandono e degrado. L'area, originariamente creata durante l'amministrazione Accorinti per offrire ai giovani uno spazio di svago e sport, è ormai quasi inutilizzabile a causa dell'incuria e degli atti di vandalismo. A segnalare la situazione è un gruppo di ragazzi appassionati di basket che ha deciso di scrivere alla nostra redazione per richiamare l'attenzione sul problema. Nonostante la costanza con cui utilizzano il campetto per giocare e trascorrere momenti di allegria, devono fare i conti con una struttura fatiscente: le reti dei canestri sono state rubate, i canestri stessi risultano danneggiati e l'intero spazio è dominato dal degrado. Il rischio igienico-sanitario non è da sottovalutare. L'area versa in uno stato di sporcizia e abbandono che potrebbe rappresentare un pericolo per i frequentatori abituali, soprattutto per i più giovani, che rischiano di trovarsi esposti a situazioni insalubri. Il gruppo di ragazzi rivolge ora un appello all'amministrazione Basile, chiedendo un intervento tempestivo per il recupero del campetto. Le richieste sono chiare: ripristino delle condizioni igieniche e sostituzione dei canestri, affinché questo spazio torni ad essere un luogo di aggregazione sicuro e fruibile. Un campetto che può rappresentare un punto di riferimento per i giovani della zona si trova invece soffocato dal degrado. I ragazzi, però, non si arrendono e continuano a sperare che l'amministrazione prenda a cuore la questione, restituendo dignità a un impianto sportivo che ha ancora tanto da offrire.