Giornate europee del Patrimonio: sabato 28 apertura straordinaria del Museo di Messina dalle 20 alle 23

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale del vecchio continente, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

Nei due giorni il Museo regionale Accascina sarà aperto al pubblico con percorsi tematici di opere d’arte esposte nelle proprie sale, con il supporto dell’Associazione regionale delle guide turi- stiche del territorio.

Sabato 28 e domenica 29 il Museo sarà aperto dalle 9:00 alle 19:00, ultimo accesso alle 18:00. Apertura straordinaria sabato sera dalle 20:00 alle 23:00, ultimo accesso alle 22:00, con biglietto a costo simbolico di € 1,00.

Visita straordinaria anche per la mostra 1908 CittàMuseoCittà, aperta sabato e domenica dalla 9:00 alle 19:00, ultimo accesso alle 18:00, con ingressi scaglionati ogni ora (9:00, 10:00, 11:00, etc.) per massimo 15 persone. Biglietto per i giorni sabato e domenica al costo simbolico di € 1,00.