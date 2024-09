Fuoristrada precipitato nel dirupo ad Alcara Li Fusi: la comunità prega per il 16enne ferito

Sta lottando per la vita, ricoverato nel reparto di Rianimazione al Policlinico di Messina, il 16enne rimasto ferito nell’incidente in cui martedì mattina ad Alcara Li Fusi è morto il 29enne Gabriele Di Simone.

I due amici erano insieme a bordo del fuoristrada precipitato nella vallata, in località Borgo Stella.

Giunto al Policlinico messinese in elisoccorso in condizioni particolarmente gravi, con fratture multiple e traumi importanti diffusi in varie parti del corpo, il giovane è stato sottoposto nella sera stessa di martedì ad un primo delicato intervento in Neurochirurgia, con i medici che lo tengono in coma farmacologico, riservandosi la prognosi.

A San Marco d’Alunzio intanto, centro di origine della vittima e del giovane ferito, la comunità letteralmente sconvolta si è stretta attorno alle famiglie, così come la popolazione di Militello Rosmarino, dove la vittima era solito trascorrere le proprie giornate in attesa di andare ad abitarci dopo il matrimonio già programmato con la fidanzata. Martedì i fedeli aluntini si sono quindi raccolti per una veglia di preghiera in parrocchia, mentre l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Miracula è in costante contatto con i familiari per fornire tutto il supporto necessario.

Nel frattempo si attende il conferimento formale dell’incarico al medico legale per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo di Gabriele Di Simone, posto in custodia su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Patti Giovanna Lombardo, titolare del fascicolo.

Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, verificatosi intorno all’1 del mattino, in una zona rurale del borgo nella parte più alta del comune di Alcara Li Fusi.