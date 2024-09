Eolie, i rifiuti ingombranti “sommergono” Ginostra

Rifiuti ferrosi, ingombranti e vecchi elettrodomestici in disuso stanno “invadendo” case e giardini nella piccola frazione di Ginostra (Stromboli), con grave pregiudizio anche dal punto di vista dell’impatto ambientale e visivo.

Ad evidenziare tale situazione con una lettera, inviata al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, è il ginostrese Gianluca Giuffrè, presidente del comitato “Per Ginostra”.

Giuffrè, per fare fronte a tale situazione, chiede al primo cittadino di adoperarsi affinchè, «a mezzo nave, possa essere inviato un cassone per il ritiro di questi materiali, prevedendo, possibilmente, di farlo stazionare a Ginostra, in prossimità del porto, per più giorni, avvisando, per tempo, la comunità al fine di poter organizzare il trasporto all’ approdo dei vari rifiuti».

Memori del fatto che è «passato più di un anno, dall’ultimo invio a Ginostra del cassone necessario per questa tipologia di rifiuti e considerato che, in quell’occasione, questo rimase sul porto solo qualche ora, senza dare la possibilità a tutti di poterne fruire».

Intanto, in tema di abbandono sul suolo di rifiuti pericolosi tre ordinanze sono state emesse dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo a carico di altrettanti cittadini di Vulcano affinché provvedano, immediatamente e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento di tre veicoli. Come constatato dai carabinieri di Vulcano, nel corso di sopralluoghi, i veicoli versano in evidente stato di abbandono, con all’interno altri rifiuti di tipo eterogeneo, in siti privati, a Vulcanello, Vulcano Piano, Vulcano porto levante.

I tre cittadini, oltre ripristinare lo stato dei luoghi, hanno l’obbligo di esibire, presso l’Ufficio Ecologia e Tutela Ambientale del Comune di Lipari, apposita certificazione, comprovante che gli stessi rifiuti sono stati smaltiti a norma di legge.