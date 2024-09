Basilicò raddoppia: la pizzeria dei fratelli Pellegrino conquista 2 spicchi nella prestigiosa guida del Gambero Rosso

Basilicò raddoppia. La pizzeria dei fratelli Andrea e Giovanni Pellegrino conquista due spicchi nella prestigiosa Guida Pizzerie D’Italia 2025 del Gambero Rosso che è stata presentata ieri, 25 settembre, alla Mostra d’Oltremare di Napoli . Una guida che racconta la vitalità del mondo pizza con 750 locali in guida e premia tanti giovani che hanno voglia di emergere, mostrare le proprie qualità e raccontare i propri territori. È questa la storia dei due giovani fratelli proprietari di Basilicò che nel 2022 hanno rilevato la pizzeria di Santa Margherita, a Messina , conquistando subito l’ambito ingresso nella guida che premia le pizzerie eccellenti d’Italia. “Siamo emozionati e felici di ricevere questo nuovo riconoscimento che premia il lavoro fatto in questi anni. Per noi – affermano i fratelli Pellegrino – è un risultato importantissimo e ci teniamo a ringraziare il Gambero Rosso, il nostro team senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questo sogno e tutti i clienti che ogni giorno ci scelgono. Non si tratta di un punto di arrivo ma di una grande soddisfazione – concludono Andrea e Giovanni Pellegrino - che premia i sacrifici fatti e ci spinge a fare sempre meglio”. La filosofia dell’azienda è proporre una pizza di eccellenza con un connubio tra buono e sano . Con gli ingredienti base, farina di alta qualità, acqua, sale, lievito, Andrea riesce a creare pizze leggere e gustose, frutto delle tecniche di lavorazione di ricerca e sperimentazione continua. La pizza di Andrea Pellegrino è frutto di un attento lavoro di ricerca che punta all’innovazione sia negli impasti che nei topping in cui vengono esaltati tutti i singoli elementi . Grande il lavoro di sala sotto la direzione di Giovanni Pellegrino e Grazia Agati .

LA SCHEDA DEL GAMBERO ROSSO Una squadra affiatata quella dei fratelli Pellegrino, anima di questo moderno locale. Giovanni si occupa della sala, e coordina un servizio pronto e preciso, mentre Andrea è il responsabile di pizze e impasti. Tra pizze Margherite, Classiche, Ruote di carro, in Tre Cotture, Fritte e a Degustazione, tante le proposte in carta, creative e ispirate dalla stagionalità, accomunate da una base leggera e digeribile (anche nelle versioni ai cereali, integrale, gluten free) grazie al lungo riposo. Stile napoletano per le classiche, cotte in forno elettrico, ben otto le varianti di Margherita. Di livello le pizze fritte (consigliata la messinese), le Montanare e le crocchette. Tra le pizze a degustazione, la Feluca , con tartare di pesce spada, cipolla, fragole caramellate, pinoli tostati e stracciatella. Carta vini attenta al territorio. In estate anche un pop up a Sant'Agata, presso il lido Sun beach.

LA STORIA DELLA PIZZERIA BASILICÓ E LA CONQUISTA DEI 2 SPICCHI

La pizzeria Basilicò a Santa Margherita (ME) è un punto di riferimento per la pizza di qualità, di tradizione partenopea, a Messina. Andrea e Giovanni Pellegrino, poco più che trentenni, hanno investito nella loro città rilevando il locale del cugino in cui Andrea già lavorava come pizzaiolo. La pizzeria nel settembre 2022 ha conquistato il primo 1 spicchio nella Guida delle migliori pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso (riconfermato nella Guida 2024) e il secondo spicchio a settembre del 2024 quando è stata presentata la Guida Pizzerie d’Italia 2025.

Il locale ha un design moderno e accogliente, con forno e cucina a vista e un ampio dehors per la stagione estiva. Lo spazio interno del locale è ben organizzato, moderno e curato, con cucina, banco da lavoro e forno a vista. I coperti sono circa 60, che raddoppiano grazie al dehors all’esterno.

In sala c’è Giovanni Pellegrino che cura con garbo e attenzione il servizio. Giovanni, prima di questa esperienza, era stato un apprezzato responsabile di sala in altri ristoranti e pizzerie.

ABOUT ANDREA PELLEGRINO

Andrea Pellegrino, classe ‘91, coltiva la sua passione per gli impasti da quando aveva 13 anni. Dopo il diploma all’Alberghiero, il giovane Andrea fa esperienza prima nel Nord Italia e poi in Germania, a Berlino e Monaco e frequenta vari corsi di perfezionamento. Dopo un’esperienza da Rosso Pomodoro a Messina, Andrea inizia a lavorare per la nuova pizzeria Basilicò. Da gennaio 2023 è il nuovo proprietario della pizzeria insieme al fratello.

LA PIZZA CONTEMPORANEA DI ANDREA PELLEGRINO

La pizza di Andrea Pellegrino è una pizza che accontenta tutti i palati. La pizza di tradizione napoletana ha il cornicione a canotto ben pronunciato e alveolato, per i più tradizionalisti c’è anche la pizza a ruota di carro. L’impasto indiretto è realizzato con un blend di farine e alta idratazione. La lunga lievitazione e maturazione di 48 ore a temperatura controllata assicurano una pizza digeribile e leggera. La pizza di Basilicò è realizzata con i migliori ingredienti di prossimità e una bella varietà di impasti. Tra le pizze speciali di Andrea Pellegrino ci sono le gourmet fritte e ripassate in forno e le pizze a tre temperature, 100° vapore, 180° fritta e 400° forno. Particolarmente apprezzata è anche la degustazione di Pizze Margherita, che prevede l’assaggio delle otto Margherite inserite in carta.

Il menù cambia in base alle stagioni e propone diversi fuori menù con ortaggi dell’orto e frutti appena raccolti (come i fiori di zucca o i primi fichi dell’estate) piuttosto che con il pescato fresco. Particolarmente curata la proposta dei vini e delle birre artigianali. Tra i dolci, preparati artigianalmente, non possono mancare il tiramisù e le cheesecake in tanti gusti, la più golosa a forma di pizza!