Sciopero sanità privata: buona la partecipazione a Messina

"Fortemente sentito lo sciopero odierno a Messina". Commentano così il risultato delle adesioni nelle varie strutture che applicano i contratti AIOP e ARIS il segretario generale della FPCGIL, Francesco Fucile ed il segretario Provinciale con delega alla sanità pubblica e privata Antonio Trino, che si dichiarano soddisfatti. Finalmente i lavoratori hanno preso coscienza della forte penalizzazione finora subita, sostengono Fucile e Trino, ed hanno aderito alla mobilitazione messa in atto dalla nostra Organizzazione Sindacale.

Ovviamente la partecipazione è a macchia di leopardo, continuano i due sindacalisti, ma risulta emblematico un caso su tutti, la Società Servizi Riabilitativi che applica il contratto ARIS RSA, dove si è registrato un tasso di adesione del 99% dei lavoratori presenti, in cui più della metà sono nostri associati. Il rinnovo contrattuale per questi lavoratori, concludono Fucile e Trino, è diventato improcrastinabile ed è un atto di giustizia sociale per colmare il “gap” esistente fra i medesimi profili titolari di contratto diverso: stesso lavoro stesso salario il motto ed il concetto da noi portato avanti.