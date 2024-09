Ordine degli ingegneri di Messina, 5 gruppi di lavoro per coadiuvare la commissione Ponte sullo Stretto

Nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, si sono insediati i cinque gruppi di lavoro istituiti per supportare la Commissione Speciale per il Ponte sullo Stretto. I gruppi, guidati da esperti del settore, si occuperanno di diverse aree cruciali del progetto. Manlio Marino coordinerà il gruppo sulla sicurezza sismica, Mario Pizzino quello sulle interferenze tra cantieri e viabilità, Francesco Brando si occuperà della sicurezza nei cantieri, Arturo Alonci delle procedure di espropriazione, e Franco Cavallaro delle procedure autorizzative e dell'impatto ambientale.

Le squadre lavoreranno in modo indipendente per raccogliere informazioni, pareri e proposte, producendo un rapporto conclusivo. In una prima fase, si concentreranno sull'analisi della documentazione tecnica esistente, redigendo schede di sintesi utili alla divulgazione del progetto del Ponte.