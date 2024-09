Messina, ruspe in via Catanoso: verranno abbattute 24 baracche

Iniziate le operazioni di demolizione della baraccopoli di via Catanoso. Ventiquattro fatiscenti casupole saranno cancellate dalla città. Oggi primi colpi di ruspa: 150 giorni per rimuovere amianti e altri rifiuti. Presenti il commissario governativo per l'emergenza baracche Marcello Scurria, il sindaco Federico Basile, l'assessore Salvatore Mondello, il presidente di Arisme Vincenzo La Cava, il presidente di quartiere Alessandro Cacciotto. A partecipare alle operazioni propedeutiche nella qualità di soggetto attuatore anche il genio civile.