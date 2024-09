Messina, intesa tra Guardia di Finanza e Aou Martino a tutela della spesa pubblica

In data odierna, presso la Caserma Stefano Cotugno, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, il Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Girolamo Franchetti ed il Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina, Dott. Giorgio Giulio Santonocito, hanno siglato un importante Protocollo d’intesa in materia di contrattualistica pubblica.

Il documento, che avrà la durata di ventiquattro mesi, definisce la reciproca collaborazione per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connessi alle procedure in materia di appalti, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR e con l’obiettivo di intercettare possibili violazioni in tema di spesa pubblica e buon andamento della pubblica amministrazione.