Messina, controlli straordinari dei carabinieri: denunciate 9 persone e controllati oltre 30 veicoli

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato, in particolare, il litorale ed i villaggi della zona sud del capoluogo peloritano. Il servizio è stato attuato con la predisposizione di pattugliamenti e posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Al termine del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato più di 30 veicoli ed oltre 60 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica ed altre tre per guida senza patente con recidiva nel biennio.