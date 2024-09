Messina capitale dell’Innovazione: tutto pronto per il “Sud Summit”

Trasformare un evento in un motore di sviluppo permanente. L’obiettivo di partenza è ambizioso, il cammino, in una realtà come quella messinese, non è facile, ma le premesse ci sono e, dopo la prima edizione del 2023, il ritorno del “Sud Innovation Summit” riaccenderà i riflettori su Messina, «cuore pulsante dell’innovazione nel Sud Italia».

Manca ormai davvero poco all’apertura del “Summit” che si terrà il 3 e 4 ottobre al PalAntonello e che nasce da un’idea dell’imprenditore Roberto Ruggeri, sostenuta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale. Con circa 200 progetti innovativi già candidati alla startup competition denominato “Sud Innovation Champions”, l'evento messinese è destinato a confermare il suo ruolo di piattaforma chiave per il futuro dell’innovazione e della digitalizzazione nel Mezzogiorno.

Tra i progetti imprenditoriali presentati, ben 25 provengono dalla Sicilia, confermando il ruolo cruciale dell’isola come polo emergente dell’innovazione tecnologica. A fianco della Sicilia, la Campania e la Puglia, rispettivamente con 23 e 12 proposte, si distinguono per la loro vivace partecipazione. Questa distribuzione regionale non solo mette in evidenza il dinamismo del tessuto imprenditoriale del Sud Italia, ma sottolinea il peso crescente della Sicilia come centro nevralgico per la creatività e lo sviluppo tecnologico.