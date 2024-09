Malfa, al palo da tredici giorni le scuole primaria e materna

Inizio dell’anno scolastico in ritardo, nel piccolo Comune di Malfa (Salina) per i quarantacinque bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

La segnalazione arriva, con una nota congiunta della Cgil Messina e della Flc (Federazione della scuola), a firma dei rispettivi segretari generali Pietro Patti e Patrizia Donato. Nella scuola malfitana, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Isole Eolie”, diretto dalla professoressa Mirella Fanti – evidenziano i due segretari – «nonostante il calendario scolastico regionale abbia fissato l’inizio delle lezioni al 12 settembre, gli alunni e le alunne ancora non sono entrati nelle loro aule, una situazione che li sta penalizzando, negandogli il diritto allo studio».

Patti e Donato, nello stigmatizzare tale singolare e preoccupante situazione, chiedono “ un intervento immediato dell’istituzione scolastica e dell’ufficio scolastico provinciale, affinché vengano ripristinate tutte le condizioni necessarie a garantire l’inizio delle lezioni anche nel Comune isolano. Riteniamo alquanto grave – proseguono i due esponenti sindacali – quanto si stia verificando, con un danno per i piccoli alunni ancora in attesa di poter tornare tra i banchi a distanza di oltre due settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico».

A fronte della segnalazione della Cgil e della Flc, abbiamo voluto appurare, sul sito del Comprensivo “Isole Eolie”, se vi fosse una eventuale delucidazione o “giustificazione” per il mancato inizio dell’anno scolastico a Malfa da parte delle classi della primaria e della scuola dell’infanzia.

Un documento - circolare, a firma della dirigente Fanti, che si rifà a sua volta ad una delibera del Consiglio dei docenti adottata il 10 settembre scorso e che comunica l’inizio dell’attività didattiche, per l’Infanzia e la Primaria (classi prima e seconda) di Malfa riportando, testualmente: «Giorno da definire in attesa di certificazioni obbligatorie dal Comune». Nella stessa circolare si dispone al contempo che «le docenti di Malfa della Primaria presteranno servizio presso la scuola di Leni, uno degli altri due comuni dell’isola di Salina. La docente dell’Infanzia di Malfa presterà invece servizio alla scuola di Santa Marina Salina.

Oltre a Malfa nella circolare a firma della dirigente, era stato ufficializzato per la data di lunedì 23 settembre l’inizio delle lezioni di Infanzia, Primaria e Media, nelle scuole di Stromboli, Panarea e Filicudi (facenti parte dello stesso istituto comprensivo).