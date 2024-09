Incidente sul lavoro a Fiumedinisi, gravemente ferito un operaio edile 46enne di Messina

Un operaio edile è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Fiumedinisi. L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando è stato chiesto l’intervento dei soccorsi per un lavoratore che operava in un cantiere per la costruzione di hotel con centro benessere sulla sponda sinistra del torrente. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il malcapitato, un 46enne di Messina, è rimasto accidentalmente infilzato all'addome da un pezzo di legno, che gli ha provocato una profonda ferita ed è fuoriuscito subito dopo. A prestare i primi soccorsi sono stati i colleghi di lavoro e poco dopo sono giunte a Fiumedinisi due ambulanze del 118 dalle postazioni Santa Teresa di Riva e Scaletta Zanclea (senza medico a bordo): l’operaio, al quale è stata riscontrata una ferita perforante all’addome, è stato condotto in codice rosso al Policlinico di Messina per maggiori accertamenti sulle sue condizioni di salute, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel cantiere sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Messina Sud per gli accertamenti del caso.