Il comandante dei vigili del fuoco lascia Messina per andare a Catania: poste le basi di importanti opere

Tempo di saluti per il comandante dei vigili del fuoco Felice Iracà che lascia Messina per andare al comando provinciale di Catania. Salutando la città ha detto di andare via a malincuore da un comando dove ha trascorso 14 mesi intensi di "semina", nei quali sono state poste le basi di importanti opere. Molti risultati - ha precisato- non si vedranno nell'immediatezza ma nei prossimi anni. Tra le varie opere che in futuro vedranno la luce c'è la riqualificazione della sede centrale dei vigili del fuoco con una nuova sala operativa. Altri obiettivi sono la sede di Milazzo e il distaccamento di Roccalumera ed ancora il rifacimento del pontile del nucleo nautico di Messina. Inoltre sono state avviate interazioni per i lavori del distaccamento nord. Tracciando un breve bilancio sull'attività operativa e di soccorso nel 2023, stagione segnata dagli incendi boschivi, sono stati circa 9500 gli interventi mentre quest'anno finora sono stati 6700. Il più significativo l'incendio alla discarica di Mazzarra S Andrea. "Un'attività possibile- ha concluso ringraziando il personale - grazie al lavoro di tante persone"