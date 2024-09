Vulcano, porto in sicurezza: ancora un anno di attesa

I lavori di “Messa in sicurezza del Porto di Levante e di Ponente nell’isola di Vulcano con la sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine portuali e radice pontile attracco aliscafo”, consegnati il 17 gennaio del 2022 alla ditta CA.TI.FRA. S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto e che si sarebbero dovuti completare nell’estate del 2023, sono ancora lontani dal completamento: la nuova data potrebbe essere quella del prossimo mese di aprile, in ogni caso prima dell’inizio della prossima stagione estiva.

Il completamento dell’indispensabile opera portuale starebbe segnando il passo in quanto gli oltre due milioni di euro dell’appalto, assegnato, a suo tempo, dal Dipartimento Infrastrutture della Regione siciliana, in questi anni, a causa del lievitare del costo delle materie prime, si sarebbero rivelati insufficienti.

Nel corso degli importanti lavori si è proceduto alla demolizione del vecchio pontile aliscafi, tra l’altro inagibile, dopo che la nave Pietro Novelli gli andò a sbattere contro il nove settembre del 2015.