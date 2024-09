Vigili del fuoco, Giampiero Rizzo nuovo comandante a Messina. Lascia la sede di Cosenza

L’Ing. Giampiero Rizzo, promosso a dirigente superiore, lascia il comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza per andare ricoprire la carica di Comandante a Messina. Venerdì a Cosenza incontrerà la stampa per un bilancio sul suo operato.

Curriculum di spessore per l'ingegner Rizzo. Cosentino, laureato in Ingegneria civile presso l’Università degli studi della Calabria si è anche specializzato in “Sicurezza e Protezione” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Entra a far parte del Corpo nazionale Vigili del fuoco nel 1994, prestando servizio quale funzionario direttivo presso il comando provinciale di Torino, l’ex Direzione Generale dei servizi antincendi del ministero dell’Interno in Roma (sezione Nucleare e servizio nazionale per l’informatica), il comando provinciale di Crotone, di Cosenza, l’ufficio Affari legislativi e parlamentari del Dipartimento dei VVF.