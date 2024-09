Nebrodi, le truffe all’Inps per ottenere l'invalidità: 22 condanne nel processo “Pathology”

Sono servite oltre dodici ore di camera di consiglio per decretare le condanne nei confronti di 22 dei 61 imputati nel processo di primo grado scaturito dall’operazione “Pathology”, sulle ipotesi di truffa ai danni dell’Inps nelle cause civili per il riconoscimento di pensioni d’invalidità ed altre misure previdenziali.

Il verdetto emesso dal collegio del Tribunale di Patti - presidente Mario Samperi, componenti Marialuisa Gullino e Giovanna Ceccon - è arrivato poco prima delle 23 di ieri sera, con un dispositivo caratterizzato da un’importante quantità di pronunce di “non luogo a procedere” per intervenuta prescrizione e numerose assoluzioni.

Le pene più alte sono quelle nei confronti del medico Francesco Piscitello, di Sant’Angelo di Brolo, condannato a sette anni e undici mesi di reclusione, e per l’avvocato brolese Anna Ricciardi, condannata a sette anni e cinque mesi. Sono loro le figure centrali del sistema ricostruito nell’impianto accusatorio, sebbene con pene applicate a loro carico ben più lievi rispetto ai 21 anni che erano stati sollecitati dall’accusa nella requisitoria di sette mesi fa.

Francesco Piscitello ed Anna Ricciardi sono stati ritenuti responsabili rispettivamente di 19 capi d’imputazione il primo e 13 la seconda, tra cui l’accusa di aver promosso ed organizzato la contestata associazione a delinquere. Per entrambi disposta la confisca della somma di 25.000 euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sette anni di reclusione disposti anche a carico di Giovambattista Bruni, ritenuto responsabile di 13 ipotesi d’accusa tra cui la partecipazione all’associazione. Tra le pene più alte quella per Stefano Marra a sei anni e due mesi, Giuseppe Miceli, Maria Tindara Di Marco Agata Napoli, Giuseppe D’Amico e Francesco Lo Iacono, tutti condannati a sei anni e un mese.

Tra le altre condanne, sei anni e un mese anche per Maria Antonia Balgo, quattro anni per Cono Virecci Fano, Antonino Pino e Maria Di Gaetano, tre anni ed un mese per Rosario Germanà. Ancora Carmelo Virecci Fanno è stato condannato a due anni pena sospesa, Rosa Ricciardi a due anni ed otto mesi così come Carmelo Fragale.