Incidente stradale ad Alcara Li Fusi: terminate le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco

Sono da poco terminate le operazioni di soccorso ad Alcara Li Fusi (Me), per il grave incidente stradale avvenuto nella notte del 23 settembre 2024, che ha visti coinvolti tre giovani a bordo di un fuoristrada che accidentalmente è finito in un dirupo. È Intervenuta la Squadra Vigili del fuoco del distaccamento di S.Agata di Militello, con il supporto dell'elicottero VF "Drago 142". Purtroppo uno dei tre occupanti è deceduto, un altro è risultato illeso e uno ferito in codice rosso il quale è stato issato a bordo dell'elicottero, da personale elisoccorritore VVF, trasportato in piazzola adibita a campo sportivo e affidato a personale sanitario 118 presente sul luogo dell'accaduto. Successivamente si è provveduto al ricovero, in prognosi riservata, al Policlinico di Messina tramite elicottero del 118.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.