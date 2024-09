Cesare Cremonini dà appuntamento a Messina e ricorda: "Tutto ha avuto inizio a Capo d'Orlando" IL VIDEO

Cesare Cremonini sarà a Messina con un imperdibile concerto il 28 giugno 2025 allo Stadio San Filippo, unica tappa per Sicilia e Calabria. L’artista bolognese mancava dall’Isola dal 2018, quando si era esibito ad Acireale. Questo concerto rappresenta il grande ritorno per uno degli artisti più amati dal pubblico siciliano e calabrese, segnando il suo debutto allo stadio messinese. Il tour coincide con l’uscita del nuovo singolo di Cremonini, “Ora che non ho più te”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e trasmesso dai principali network radiofonici. Il brano, dalle sonorità contemporanee e synth pop, anticipa il nuovo album, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.

E Cesare Cremonini ha voluto inviare un messaggio ai suoi fan, con un video: "Torno in Sicilia, posto magico, luogo di una profondità umana straordinaria e questo è uno dei motivi per cui 25 anni fa decidemmo di iniziare dalla Sicilia. Il primo concerto della mia carriera con i Luna Pop fu nel 2000 a Capo d'Orlando. E' lì che scoprimmo di essere nel mondo della musica, invitammo i giornalisti a venire a vederci, fu un'esperienza storica per me e per la mia biografia. E oggi finalmente torno in Sicilia per suonare in uno stadio dopo tanti anni di carriera e tante canzoni. E tornerò a Messina, spero di poter restare oltre il concerto per potermi godere la Sicilia e questo popolo meraviglioso".