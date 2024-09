Anche l'Università di Messina presente al G7 dell'Agricoltura sui cambiamenti climatici

Anche l’Universita di Messina protagonista in occasione del G7 dei ministri della agricoltura, che si svolgerà a Ortigia dal 26 al 28 settembre. L’Ateneo Peloritano parteciperà all’evento con un convegno organizzato in sinergia con le altre due università siciliane. Il tema scelto per l’approfondimento: “interventi per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: dalle risorse genetiche all’innovazione tecnologica. A rappresentare l’Università di Messina ci saranno il professor Nicola Cicero associato di chimica degli alimenti e il professor Fabio Marino, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

Sempre nell’ambito del G7 il 25 settembre verrà inaugurato il G7 giovani, con la presenza del Ministro dello sport. In tale occasione l’Università di Messina illustrerà l’offerta didattica delle sedi di Noto e Priolo attraverso la professoressa Giuseppa Di Bella, ordinaria di chimica degli alimenti e vice coordinatrice del corso di laurea in Scienze Gastronomiche e la professoressa Cinzia Ingratoci , delegata del rettore per la promozione e sviluppo dell’offerta formativa sul territorio.