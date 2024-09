A Messina per parcheggiare tutte le auto servirebbero 237 campi di calcio

In città per percorrere 10 chilometri in auto si impiega un tempo medio di 24 minuti e 30 secondi, senza contare poi il tempo che si perde per trovare il parcheggio ed arrivare finalmente a destinazione. Tempi, modi e costi per muoversi con l’auto sono stati calcolati nel report realizzato dalla Fiab, l’associazione ambientalista che promuove la diffusione della bicicletta, presentato in occasione di un incontro avvenuto durante la settimana della mobilità. Lo studio rivela che Messina ha un tasso di motorizzazione, inteso come il rapporto tra il numero di abitanti e il numero delle auto iscritte al Pra (il pubblico registro automobilistico) del 66,4%. Secondo i dati del 2021 ripresi dall’Osservatorio Pums, a Messina erano presenti 146.169 autovetture. Questo significa, secondo i calcoli di Fiab, che in città per garantire un parcheggio per ogni auto servirebbe l’equivalente di 237 campi di calcio. Nel report di Fiab sono riportati anche i dati “tom tom trafic index 2023” sul traffico urbano a Messina che rivelano come per percorrere 10 chilometri, il tempo medio impiegato è di 24 minuti e 30 secondi. Calcolato anche il costo orario di guida nelle ore di punta che è, annualmente, di 215 ore, con una spesa di carburante annua di 729 euro.