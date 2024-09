Marijuana e cocaina nascoste nella fessura di un muro, due arresti a Giardini Naxos

L’intervento dei militari è scattato nel momento in cui hanno notato l’autista del mezzo scendere dall’auto per poi mettersi a frugare frettolosamente nella fessura di un muretto, posto sul ciglio della strada , il tutto mentre il passeggero lo attendeva in auto in atteggiamento guardingo. Immediatamente bloccato, l’individuo è stato trovato con quasi 20 grammi di marijuana e oltre 38 grammi di cocaina , già suddivise in dosi pronte per la cessione, che i carabinieri hanno sequestrato insieme alla somma di 1400 euro , trovati all’interno del veicolo e ritenuta provento dell’illecita attività.

Nell’ambito dell’attività antidroga condotta nell'ultimo fine settimana a Giardini Naxos dai carabinieri della compagnia di Taormina, un 27enne e un 26enne - entrambi della provincia di Catania - sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Durante un sevizio di controllo, l’attenzione dei carabinieri è ricaduta su un’autovettura che stava stazionando in una zona solitamente frequentata da consumatori di droghe.

Le successive perquisizioni domiciliari effettuate presso le abitazioni dei due indagati, hanno permesso altresì di trovare e sequestrare vario materiale per il confezionamento e quattro bilancini, intrisi di residuo di stupefacente, nonché ulteriori 2000 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio. I due arrestati si trovano ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre nell’ambito di altri servizi antidroga, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti, in quanto trovati in possesso di dosi personali di marijuana. Infine, con il supporto tecnico dei Carabinieri del N.A.S. di Catania, sono state effettuate anche verifiche ad attività di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande, elevando violazioni amministrativi a carico di due titolari di esercizi, per la mancata tracciabilità di alimenti.

Nel corso del servizio, sono state controllate più di 50 persone e oltre 30 veicoli con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni e il deferimento di un individuo perché trovato in possesso di coltello di genere vietato.