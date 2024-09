Papa Francesco incontrerà il 23 novembre i pescatori italiani: presente una delegazione di Messina

Papa Francesco ha risposto positivamente alla richiesta di mons. Gianrico Ruzza , vescovo promotore dell’Apostolato del mare in Italia, e della Segreteria generale della CEI, di accordare un’udienza privata speciale ai pescatori italiani in occasione della Giornata mondiale della pesca 2024 . Si terrà in Vaticano presso l’Aula Paolo VI sabato 23 novembre alle ore 9:30 .

"La vita del pescatore rappresenta un esempio di fede e di impegno. La Chiesa locale, bagnata da due mari e coronata dalle Isole Eolie, guarda con rispetto e ammirazione il mestiere del pescatore, che richiede coraggio, pazienza e profonda connessione con la natura. Come Gesù ha chiamato i suoi primi discepoli, pescatori sul lago di Galilea, così la Chiesa continua a vedere nei pescatori dei giorni nostri un simbolo di dedizione e di servizio. Anche se la pesca oggi è molto diversa rispetto al passato, essa resta non solo un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma anche in modo per nutrire le persone, per custodire la creazione e per contribuire al bene comune, con sacrificio e resilienza, ha detto don Russo. L’incontro del 23 novembre con Papa Francesco sarà un’occasione per celebrare insieme l’importanza di questo antico lavoro e per riflettere sulle sfide della modernità, rinnovando l’impegno comune a costruire un mondo più giusto e solidale".