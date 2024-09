Milazzo pronta a trasformarsi in “capitale regionale dello sport”

Più di cinquanta discipline differenti, settantacinque società sportive per un’area interessata di oltre 12.000 metri quadrati.

A due settimane dall’evento è stato presentato ieri, nel corso di una conferenza stampa, il programma della giornata di “Educazione allo Sport” promossa dal Movimento Sportivi Milazzesi in sinergia con il Comune di Milazzo.

La manifestazione sportiva, che ritorna a Milazzo dopo sei anni di stop, negli anni scorsi ha portato in città 19.000 visitatori provenienti da tutto il comprensorio. E quest’anno promette di conquistare l’attenzione di ancora più persone con uno spazio più ampio, più discipline e più società sportive provenienti anche da Messina e dall’hinterland.

Dopo i saluti del sindaco Pippo Midili, che ha considerato l’iniziativa «una scommessa per il Movimento e per la città», che avrà così modo di esprimersi con tutta la sua vitalità, l’assessore Antonio Nicosia si è detto certo che «l’evento oltre a far diventare per un giorno Milazzo capitale regionale dello sport, sarà capace di caratterizzare anche il tessuto sociale della città». Quindi l’intervento del presidente del Movimento sportivi milazzesi, Gianluca Venuti, per spiegare l’obiettivo della manifestazione. Si comincerà il 5 con l’intervento di ospiti che porteranno le loro esperienze e competenze, rappresentanti federali anche di diverse discipline sportive, con dedica anche alla disabilità che assicurerà pure la presenza di atleti di diverse discipline.

Giorno 6, invece, nell’immensa area di oltre 12.000 metri quadrati si disputeranno più di 50 discipline differenti in rappresentanza di 75 società sportive.