Messina, violenta una donna di 49 anni sul viale San Martino: condannato a 6 anni

Un uomo di 45 anni, di origine tunisina, è stato condannato a 6 anni e cinque mesi per violenza sessuale. I fatti risalgolo al 2 ottobre del 2023, quando intorno alle 23.15 una donna di 49 anni, che si trovava sul viale San Martino, veniva avvicinata dall'uomo, suo conoscente, che la invitava a fare con lei una passeggiata.

Ma le intenzioni del 45enne si palesavano presto: l'uomo, infatti, chiedeva alla donna di avere un rapporto sessuale e al suo diniego incominciava a palpeggiarla, denudandosi e pretendendo un rapporto sessuale orale. A quel punto la 49enne, provava a ingannare l'uomo nel tentativo di chiedere aiuto e lo invitava ad andare a casa sua e posticipare così il rapporto sessuale. Una scusa per prendere tempo e attirare l'attenzione di qualcuno. Ma il tentativo della donna non andava a buon fine e l'uomo tornava a scagliarsi contro di lei, buttandola a terra e percuotendola con schiaffi e pugni. L'uomo ha anche provato a derubarla, sottraendole il telefonino e la borsa, ma fortunatamente in quel momento una pattuglia dei carabinieri si è accorta di quanto stava avvenendo, fermando subito l'uomo e raccogliendo la denuncia della 49enne. Il 17 settembre la condanna.