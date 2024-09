Messina, riaperto il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte

Ha riaperto i battenti a mezzanotte scorsa il Pronto soccorso dell’ospedale Piemonte. Una buona notizia per l’utenza messinese, che per alcuni giorni aveva avuto a disposizione i reparti di emergenza-urgenza del Policlinico universitario Gaetano Martino e dell’ospedale Papardo. Fruibili, quindi, solo quelli a nord e a sud della città, ma ora tutto è rientrato nella normalità.

Il Pronto soccorso del nosocomio di viale Europa adesso è molto più funzionale, grazie a un plafond di un milione di euro che si è reso necessario al fine di rendere la struttura sanitaria anche più efficiente. Sotto i riflettori, nei giorni di chiusura, scattata il 13 settembre scorso, la verifica dell’impianto aeraulico, con relativa taratura e sanificazione dei canali di distribuzione, poi il controllo dell’impianto elettrico, la sostituzione del sistema Ups, ossia il gruppo di continuità elettrico. E ancora: la rimodulazione dei servizi igienici e degli spazi di servizio e la sostituzione delle torri evaporative a servizio dell’intero ospedale. Ma si è trattato solo di una prima tranche di interventi: il prossimo anno, infatti, semaforo verde alla ristrutturazione dei padiglioni 3 e 5, attualmente ridotti a ruderi. Il tutto per un costo complessivo di 11 milioni di euro.

Successivamente, è in programma altresì il restyling di tutti gli altri padiglioni ospedalieri. A seguire saranno ristrutturati tutti i padiglioni, oltre al rifacimento del reparto di Radiologia.