Autostrada Messina-Palermo, da oggi chiuso al traffico pesante il tratto Brolo-Patti

Si prospetta un periodo di passione per gli utenti dell’autostrada A20 Messina-Palermo che si servono dei mezzi di trasporto pubblico e per gli autotrasportatori alla guida di mezzi pesanti, per cui a partire da questa matina, è interdetto in entrambi i sensi di marcia il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Patti e Brolo.

Ad essere interessati dall’ordinanza, firmata dal dirigente dell’Area tecnica e di esercizio del Consorzio Autostrade Siciliane, ingegnere Dario Costantino, sono in particolare tutti i mezzi che trasportano merci pericolose ed i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Tra questi anche quelli destinati al trasporto di persone, come pullman di linea, autobus e caravan, con massa a pieno carico oltre la soglia prevista, che saranno dirottati in entrambe le direzioni sulla Statale 113 nei territori tra Brolo, Gliaca di Piraino, Gioiosa Marea e Patti. Per tutti gli altri veicoli raggiunti dal divieto, Autostrade Siciliane suggerisce invece, come viabilità alternativa, il giro larghissimo attraverso la A/18 Messina – Catania e la A/19 Catania – Palermo.

Il provvedimento, in vigore a partire dalle 7 di oggi ed al momento senza un’indicazione della data di cessazione, si è reso necessario a causa dell’esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della galleria Calavà, direzione Palermo, nella quale lo scorso 5 settembre prese fuoco una bisarca.