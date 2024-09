Ospedale di Barcellona, il Pronto soccorso non riapre. Non trovati dirigenti, solo specializzandi

In merito all’attesa riattivazione parziale del Pronto soccorso dell’ospedale, promessa per settembre 2024, per le sole 12 ore diurne, non ci sono speranze.

A dichiararlo alla Gazzetta del Sud il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì che all'inizio dell’estate aveva promesso quell’attivazione per soli 12 ore che adesso non ci sarà. Infatti come spiegato dal manager, per il Pronto soccorso «non ci saranno novità perché nel reclutamento del personale per dirigenti medici non siamo riusciti a recuperare nessuno, abbiamo solo specializzandi e gli specializzandi tra l’altro non riescono ad ottenere il nulla osta delle rispettive scuole di specializzazione. Per i Pronto soccorso c’è come specializzazione l'emergenza-urgenza che va spesso deserta e con pochi posti occupati, e inoltre i partecipanti provengono dalle discipline mediche o chirurgiche e, in questo caso, le Scuole di specializzazione non danno l’autorizzazione. Anche se solo con gli specializzandi avremo ben poco da fare». Quella della promessa riattivazione appare è ormai solo una speranza. Anzi, lo stesso direttore generale dell'Asp corregge ed afferma: «Diciamo che era un’aspirazione cui, ovviamente, non rinunciamo».