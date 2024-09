Milazzo, ora l’obiettivo è il rilancio della Fondazione Lucifero

Alla Fondazione Lucifero si vuole ripartire e lasciarsi alle spalle tutte le polemiche di questi anni. Ma soprattutto l’immobilismo che ha caratterizzato l’attività dell’ultimo Cda che praticamente ha deliberato poco o nulla. Per questo tra le forze politiche cittadine, alcuni esponenti del cordinamento cittadino di centrodestra auspicano un nuovo corso con l’insediamento a breve del nuovo consiglio di amministrazione “composto da persone competenti e desiderose solo di rilanciare l’Ipab, evitando quella litigiosità che ha caratterizzato l’ultimo biennio”. Da Palermo però ancora nessuna mossa da parte dell’assessorato della Famiglia che dopo la nomina del commissario sino alla fine di gennaio starebbe vagliando la relazione del commissario-ispettore inviato, il dottor Riela, ritenuta “abbastanza eloquente di quello che è accaduto”. Alcuni enti avrebbero già proceduto alla designazione dei propri rappresentanti, anche se sui nomi vige il riserbo, ma il decreto di nomina difficilmente arriverà prima di fine anno. Non c’è dubbio però che occorra operare un cambio di passo e avviare una programmazione per ottimizzare il patrimonio immobiliare rendendolo il più possibile produttivo. E ciò deve avvenire non con gli scontri ma proponendo idee e progetti che, da un lato, mirino a dare centralità alla Fondazione nel dibattito culturale e, dall’altro, ad individuare interlocutori solidi (di rilevanza nazionale e ultranazionale), che possano investire sui beni di proprietà dell’Ente e garantire quella stabilità economica necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari.