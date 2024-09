Messina, riapre a mezzanotte il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte

Una buona notizia per l’utenza messinese, che per alcuni giorni aveva avuto a disposizione i reparti di emergenza-urgenza del Policlinico universitario Gaetano Martino e dell’ospedale Papardo. Fruibili, quindi, solo quelli a nord e a sud della città, ma ora tutto rientra nella normalità. Il Pronto soccorso del nosocomio di viale Europa adesso è molto più funzionale, grazie a un plafond di un milione di euro che si è reso necessario al fine di rendere la struttura sanitaria anche più efficiente. Sotto i riflettori, nei giorni di chiusura, scattata il 13 settembre scorso, la verifica dell’impianto aeraulico, con relativa taratura e sanificazione dei canali di distribuzione, poi il controllo dell’impianto elettrico, la sostituzione del sistema Ups, ossia il gruppo di continuità elettrico.

Riapre a mezzanotte il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte rimasto chiuso per dieci giorni. Dal 13 settembre eseguita una serie di interventi indispensabili al buon funzionamento della struttura. Un milione di euro di spesa impiegata per rendere più efficiente un pronto soccorso che paga il peso dell'età di costruzione.

“Già da alcuni mesi- spiega il direttore generale Maurizio Lanza – eravamo stati avvertiti dai nostri uffici tecnici delle precarie condizioni in cui versavano alcuni sistemi importantissimi. Abbiamo preferito non chiudere nei mesi di luglio e agosto quando gli accessi quotidiani superano quota 100 e optare invece per il mese di settembre dove la statistica ci dice che gli accessi non superano quota quaranta. Facciamo tutto questo con l'obiettivo di trasformare l'ospedale che in cinque anni diventerà un fiore all'occhiello della città”.