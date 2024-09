Terme Vigliatore: arrestato un 33enne per tentata rapina in banca, si cerca il complice

I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 33enne, presunto responsabile della tentata rapina, avvenuta nella mattinata di ieri presso l’agenzia bancaria Unicredit di Terme Vigliatore. A seguito di una telefonata pervenuta alla centrale operativa, i carabinieri hanno effettuato un intervento a Terme Vigliatore, nella filiale Unicredit, dove era stato segnalato un tentativo di rapina da parte di due persone che, entrambe con il viso celato da occhiali da sole e da mascherine mediche, si sarebbero introdotte nella banca seguendo una donna che, per alcuni attimi, sarebbe stata presa in ostaggio dai due malviventi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Sezione operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto che, sulla base delle dichiarazioni raccolte e dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella filiale e nelle zone circostanti, hanno ricostruito la dinamica della tentata rapina e acquisito elementi indiziari a carico dei due presunti autori, nonché d’individuare l’auto, risultata poi a noleggio, utilizzata dai due rapinatori sia per raggiungere il luogo del delitto che per la fuga. I due malviventi si sono allontanati quando hanno appreso, dagli stessi dipendenti della banca, che l’apertura della cassaforte è regolata a tempo e che non sarebbe stato possibile prelevare denaro.