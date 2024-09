Messina, quanta inciviltà! Bombola di gas ai piedi del Pilone: è lì da giorni

Una bombola abbandonata ai piedi del Pilone, nella spiaggia di Capo Peloro, una delle più amate dai messinesi, tra le migliori d'Italia, riserva naturale frequentata da tanti turisti che scelgono la punta nord della Sicilia per gli ultimi giorni di mare e vacanza, o croceristi che scelgono di visitarla in escursione.

Il "genio" dell'inciviltà non smette di colpire, alimentato da un'ignoranza che sembra senza fine. La bombola si trova proprio in prossimità dell'ex area "Sea Flight" che d'estate ha ospitato eventi e concerti. Da qualche giorno il contenitore di gas staziona stabilmente lì, in attesa che qualcuno lo rimuova.