Messina, bonus per le bici elettriche: quanto continuerà l’attesa? Lo sconto di 565 euro annunciato a giugno

Sono tantissimi i messinesi che stanno aspettando segnali dal Comune prima di poter acquistare una nuova bicicletta, una di quelle con cui superare di slancio anche le pendenze di molte strade cittadine.

L’attesa è legata all’avvio di una campagna di sostegno economico all’acquisto che ovviamente fa gola a moltissimi ma che ancora non si è concretizzata. Il lancio dell’iniziativa è avvenuto a giugno e tutto lasciava pensare che fosse prossimo anche il concreto avvio della concessione del corposo bonus. Invece, l’attesa prosegue.

Il progetto "Messina-A scuola e al lavoro in Tpl" è finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e potrebbe portare a incentivare l’acquisto di 1.100 fra monopattini e biciclette urbane, da passeggio o a pedalata assistita ed elettriche. Secondo il progetto, in termini concreti, chi acquisterà una bici dopo il lancio dell’avviso pubblico ( non può essere scontato l’acquisto avvenuto e fatturato prima) potrà ricevere uno sconto del 50% sul costo, fino ad un massimo di 565 euro. Per i monopattini, sempre il 50% ma fino a 260 euro.

Si tratta di un incentivo che però non vale per tutti i messinesi. Perché sarà erogato dal Comune solo ai lavoratori/studenti maggiorenni appartenenti ad enti, aziende, istituti scolastici, categorie professionali o commerciali. Per aderire al Programma sperimentale sarà necessaria l'iscrizione al portale muovime.comune.messina.it (che è attivo da parecchio tempo oramai) e la compilazione dell’apposito modulo on-line denominato “protocollo d’intesa”. L’azienda dunque creerà una convenzione che autorizzerà lo sconto sul mezzo.

Secondo i primi calcoli il plafond a disposizione ( di 500mila euro con una piccola compartecipazione di Palazzo Zanca) potrebbe portare ad incrementare la flotta green cittadina di 800 biciclette e 300 monopattini.