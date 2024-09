Catrame al posto delle griglie per l'acqua piovana a Bisconte, il consigliere Signorino: "Chi controlla i lavori svolti dalle ditte?"

Lavori non proprio a regola d’arte: sono quelli effettuati a Bisconte, nelle vie Comunale e Direzione Artiglieria, dove le griglie per l’acqua piovane, spesso rubate dai soliti incivili, non sono state sostituite. Infatti, le ditte incaricate non hanno provveduto a reinstallare nuove griglie, ma hanno ricoperto il vuoto con un po' di catrame, otturando così i pozzetti per lo scolo dell’acqua.

A segnalarlo il consigliere della Terza municipalità Nunzio Signorino, allertata dai cittadini e residenti di Bisconte e Cataratti preoccupati dalla situazione che potrebbe crearsi soprattutto nei giorni di abbondanti piogge.

“I residenti hanno già visto che la strada si trasforma in un vero fiume quando piove”, ha spiegato Signorino e la preoccupazione aumenta in vista della stagione invernale. Inoltre lo stesso consigliere ha sollevato dubbi sui lavori effettuati e secondo quali criteri: “Mi domando, chi controlla i lavori svolti dalle ditte? Chi ha consentito che venissero otturati i pozzetti? C’è un motivo valido a questa iniziativa?”. Al momento domande senza risposta, ma i timori dei cittadini sono reali e concreti, considerando anche i recenti episodi che hanno interessato varie zone della città.